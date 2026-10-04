BAČKA TOPOLA (ANP) - In de B-divisie van de Nations League vond zondag de tweede wedstrijd in het veelbesproken tweeluik tussen Ierland en Israël plaats. De 'thuiswedstrijd' van de Ieren op neutraal terrein in Servië eindigde in 1-1. Oud-AZ-spits Troy Parrott benutte een strafschop. Dor Perez maakte gelijk voor Israël.

Net als een week eerder bogen de Ieren het hoofd naar het gras tijdens het Israëlische volkslied en werden er geen handen geschud voor de wedstrijd. Israël droeg rouwbanden voor de slachtoffers van de aanval van Hamas op 7 oktober 2023. Een week eerder deed Ierland dat voor alle slachtoffers van de oorlog in Gaza.