Titelverdediger Portugal naar kwartfinale Nations League

PORTO (ANP) - Titelverdediger Portugal heeft zich zondagavond als eerste geplaatst voor de kwartfinales van de Nations League, die in maart plaatsvinden. De Portugezen wonnen thuis met 2-1 van Noorwegen, dezelfde uitslag als een week eerder in Oslo. Na vier wedstrijden heeft Portugal 12 punten en kan het niet lager dan als tweede eindigen in groep 4 van de A-divisie.

Noorwegen kwam zondagavond in Porto op voorsprong via Kristoffer Ajer. Portugal kwam snel langszij dankzij João Cancelo. Gonçalo Ramos maakte net als een week eerder het winnende doelpunt. Kort voor tijd kreeg oud-Ajacied Francisco Conceição rood.

In de andere wedstrijd in groep 4 won Denemarken met 1-0 van Wales in Cardiff door een benutte strafschop van Rasmus Højlund. De Denen staan nu tweede met 6 punten, ruim achter Portugal. Wales en Noorwegen hebben beide 3 punten. In november worden de laatste twee speelrondes van de groepsfase van de Nations League afgewerkt.