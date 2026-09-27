Ierland wint van Israël in veelbesproken Nations League-duel

DEBRECEN (ANP) - Het Ierse nationale voetbalelftal heeft Israël zondagavond met 3-0 verslagen in een vooraf veelbesproken duel in de Nations League. De 'thuiswedstrijd' van Israël werd gespeeld in het Hongaarse Debrecen. Vanuit Ierland werden er geen kaartjes verkocht voor het uitvak. Een dag voor de wedstrijd besloot de Ierse doelman Gavin Bazunu zich terug te trekken uit het elftal.

Voorafgaand aan de wedstrijd werden geen vaantjes uitgewisseld en geen handen geschud tussen de teams. De Ierse spelers bogen het hoofd naar beneden tijdens het Israëlische volkslied. Ook droegen ze rouwbanden. Het spelen tegen Israël is in Ierland zeer omstreden vanwege de oorlog in Gaza. De thuiswedstrijd van Ierland tegen Israël wordt op 4 oktober ook op neutraal terrein gespeeld, in Bačka Topola in Servië.

Oud-AZ-spits Troy Parrott opende zondag in Debrecen de score in de 13e minuut. Drie minuten later verdubbelde Adam Idah de Ierse voorsprong. Jack Moylan maakte de 0-3.