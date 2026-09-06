DEN HAAG (ANP) - Mohamed Ihattaren heeft Fortuna Sittard aan een uitzege op ADO Den Haag geholpen. Hij had met twee doelpunten en een assist een groot aandeel in de overwinning (2-3).

Ihattaren had met zijn openingstreffer nog enigszins geluk toen hij raak schoot via het lichaam van tegenstander Milan Hokke. Vervolgens leverde hij een assist op de 0-2 van Lequincio Zeefuik. Na ruim een uur schoot hij zelf fraai raak.

Ihattaren kreeg een kwartier voor tijd een publiekswissel van zijn trainer Danny Buijs. Yannick Eduardo scoorde bij een achterstand van 0-2 voor ADO Den Haag. Jesse Bal bepaalde in blessuretijd de eindstand namens de thuisploeg.

Fortuna Sittard klom naar de vierde positie van de Eredivisie, met 10 punten uit vijf duels. ADO Den Haag heeft 1 punt. De club stuntte vorige week met een gelijkspel tegen Feyenoord (2-2).