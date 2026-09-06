VALENCIA (ANP) - FC Barcelona is in vorm vlak voor het thuisduel van woensdag met Feyenoord in de Champions League. De kampioen van Spanje maakte indruk in de gewonnen uitwedstrijd tegen Valencia (0-5).

Barcelona is na vier speelronden de enige club in La Liga zonder puntenverlies. Het doelsaldo van 17-2 zegt ook wel iets over de manier waarop het elftal van trainer Hansi Flick aan het seizoen is begonnen.

FC Barcelona leidde na 22 minuten met 0-2 door doelpunten van Lamine Yamal en Fermín López. Raphinha, Pedri en opnieuw Lamine Yamal lieten de score na rust verder oplopen. Rodri, overgekomen van Manchester City, stond voor het eerst aan de aftrap voor de bezoekers.

De geblesseerde Frenkie de Jong ontbreekt voorlopig bij Barcelona. De Nederlandse aanvaller Arnaut Danjuma had een basisplaats bij Valencia, waar de van FC Volendam overgekomen keeper Kayne van Oevelen op de bank bleef.