KATOWICE (ANP/RTR) - Voorzitter Gianni Infantino van wereldvoetbalbond FIFA is zaterdag aanwezig bij de openingswedstrijd van het WK voor vrouwen onder de 20 tussen Polen en Argentinië in het Poolse Katowice. Het is het eerste toernooi van de FIFA sinds het ingetrokken commercialiseringsplan om een deel van de WK-rechten te verkopen aan derden.

Het plan van Infantino leidde tot een golf van kritiek, waarop de FIFA het introk. De Europese voetbalbond UEFA dreigde alle competities van de FIFA, waaronder het WK in Polen, te boycotten, maar schortte dat plan eind augustus op. Wel maakte de UEFA eind augustus bekend strafrechtelijke procedures tegen Infantino voor te bereiden.

Een woordvoerder van de Poolse voetbalbond heeft bevestigd dat Infantino de openingswedstrijd bijwoont. Een woordvoerder van FIFA zei vrijdag nog dat het onduidelijk was of Infantino bij de wedstrijd zou zijn.