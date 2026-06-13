ROME (ANP) - Gianni Infantino heeft zich niet populair gemaakt bij de supporters van de nationale voetbalploeg van Italië. De voorzitter van de FIFA grapte tijdens een interview met het Braziliaanse tv-station CazéTV dat hij het deelnemersveld van het WK misschien maar moet uitbreiden. "Misschien kwalificeert Italië zich wel voor een WK met 64 teams, of misschien gaan we wel naar 228 teams", zei hij. De wereldvoetbalbond heeft overigens 211 leden.

Italië ontbreekt voor de derde keer op rij op een WK. En dat doet pijn in het land dat in 1934, 1938, 1982 en 2006 de wereldtitel veroverde.

Andrea Abodi, de Italiaanse minister van Sport, kan de grappen van Infantino niet waarderen en wil in gesprek met de voorzitter van de FIFA. "Gezien de grote afstand tussen Italië en Mexico is een telefoongesprek, afhankelijk van zijn agenda, het meest gepast om dit op te helderen. Ik ben benieuwd om zijn gedachten te horen", vertelde Abodi aan het Italiaanse persbureau ANSA.