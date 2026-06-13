INGLEWOOD (ANP) - De voetballers van de Verenigde Staten zijn met een klinkende zege aan het WK begonnen. De ploeg van bondscoach Mauricio Pochettino versloeg Paraguay (4-1) in het Los Angeles Stadium in Inglewood.

Tot groot genoegen van de vele bekende Amerikanen op de tribune leidde het gastland bij rust met 3-0, na een eigen doelpunt van Damián Bobadilla en twee treffers van Folarin Balogun. Mauricio scoorde in de 73e minuut voor Paraguay. Giovanni Reyna bepaalde in blessuretijd de eindstand.

Sergiño Dest, geboren in Almere, had een basisplaats bij de Verenigde Staten. Zijn voormalige ploeggenoot Malik Tillman bij PSV verscheen ook aan de aftrap voor de ploeg die in de achtste finale van het vorige WK in Qatar werd uitgeschakeld door het Nederlands elftal.

Ricardo Pepi, de spits van de landskampioen uit Eindhoven, mocht na 72 minuten invallen. Australië en Turkije zijn de andere landen in groep D van het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico.