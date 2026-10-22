Invallers Arokodare en Ouazane helpen Ajax aan zege op Atalanta

AMSTERDAM (ANP) - Invallers Tolu Arokodare en Abdellah Ouazane hebben Ajax aan een overwinning op het Italiaanse Atalanta in de Conference League geholpen (2-0).

Arokodare maakte in de 87e minuut de openingstreffer. De sterke Nigeriaan won een duel met Relja Obrić en trof beheerst doel (1-0). Ouazane bekroonde in blessuretijd een mooie actie met een hard schot dat via de onderkant van de lat in het net belandde: 2-0.

Ajax begon vorige week met een nederlaag bij het Kroatische Hajduk Split (2-1) aan het derde toernooi voor clubteams van de UEFA. Over twee weken is FC Midtjylland de tegenstander in Denemarken.