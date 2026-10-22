Scorende Kluivert verslaat AC Milan met Bournemouth

BOURNEMOUTH (ANP) - Justin Kluivert heeft met een doelpunt een belangrijke bijdrage geleverd aan de overwinning van zijn club Bournemouth op AC Milan in de Europa League. Mede dankzij een benutte strafschop van de Nederlander won de Engelse club met 3-0 van Milan.

Kluivert mocht in de achtste minuut in de stromende regen aanleggen voor een strafschop na een handsbal in de Italiaanse verdediging. Hij schoot overtuigend raak. Bournemouth kreeg nog een strafschop nadat AC Milan-doelman Mike Maignan een speler in het gezicht duwde. De Franse doelman werd met rood van het veld gestuurd. Niet Kluivert maar Marcus Tavernier nam de tweede strafschop, en ook hij scoorde. Amine Adli bepaalde de eindstand in de slotfase op 3-0.

Bournemouth heeft de maximale 9 punten uit drie wedstrijden en is geklommen naar de derde plaats in de competitiefase van de Europa League. Benfica, dat met 4-1 won bij Omonia Nicosia, staat op basis van het doelsaldo eerste. AZ staat met 6 punten tiende, wat recht zou geven op een plek in de tussenronde in februari. Ook NEC staat virtueel in de tussenronde, met de twintigste plaats met 4 punten.