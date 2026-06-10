TEHERAN (ANP/BELGA) - Iran dreigt met het stilleggen van zijn wedstrijden tijdens het WK voetbal als er in de stadions protesten zijn van de Perzische diaspora tegen het islamitische bewind. "We hebben de FIFA al laten weten dat de verantwoordelijken van het team de wedstrijden zullen staken zodra we politieke leuzen in de stadions horen", zei de minister van Sport Ahmed Donjamali.

De minister kondigde volgens sportzender Varzesh3 ook aan dat het team het veld zou verlaten als de oude Perzische vlaggen te zien zijn in het stadion. De Iraanse bond riep de FIFA op ervoor te zorgen dat de supporters alleen de officiële vlag van het land het stadion in kunnen meenemen.

De Perzische vlag geldt als symbool van de afwijzing van het islamitische regime in Iran. De Perzische diaspora ontstond na de Islamitische Revolutie van 1979 en is de gemeenschap van mensen van Perzische afkomst die buiten Iran wonen.

Iran speelt op het WK groepsduels in de Verenigde Staten met Nieuw-Zeeland, België en Egypte.