IPSWICH (ANP) - Alexander Isak heeft Liverpool na twee gelijke spelen aan de eerste zege van dit seizoen in de Premier League geholpen. De spits trof twee keer doel in de uitwedstrijd tegen Ipswich Town (0-2).

Cody Gakpo bereidde de doelpunten van Isak voor. De linksbuiten van het Nederlands elftal stond de afgelopen weken in de belangstelling van Manchester City, dat 100 miljoen euro voor hem wilde betalen. Liverpool wilde uiteindelijk niet meewerken aan een vertrek. Bradley Barcola, overgekomen van Paris Saint-Germain, debuteerde na ruim een uur voor Liverpool.

Virgil van Dijk en Gakpo verschenen aan de aftrap voor Liverpool. Ryan Gravenberch viel na rust in en Jeremie Frimpong bleef op de bank. Kjell Scherpen verdedigde het doel van Ipswich Town. Zian Flemming kwam als invaller in het veld voor de bezoekers.