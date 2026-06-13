ARLINGTON (ANP) - Ko Itakura verwacht dat Japan zondag goed voorbereid aan het eerste WK-duel met Nederland begint. "We weten heel goed hoe sterk hun spelers zijn", vertelde de verdediger van Ajax aan verslaggevers uit zijn geboorteland. "We hebben ze stuk voor stuk geanalyseerd en we hebben op de training geoefend op een manier waarop we ze kunnen opvangen."

De 29-jarige Itakura is de aanvoerder van Japan op het WK. Hij heeft de band overgenomen van Wataru Endo, de middenvelder van Liverpool die door een voetblessure het WK in de Verenigde Staten mist. De verdediger speelde afgelopen seizoen mede door blessures slechts achttien competitiewedstrijden voor Ajax. Itakura was de laatste maanden van het seizoen geen basisspeler meer bij de club uit Amsterdam.