ARLINGTON (ANP) - Memphis Depay is voldoende fit voor een basisplaats in het eerste duel op het WK tegen Japan. Dat vertelde Ronald Koeman op zijn laatste persconferentie voor de wedstrijd in het Dallas Stadium.

"Ik heb de afgelopen twee dagen duidelijkheid geschept naar spelers hoe we gaan starten", zei de bondscoach van Oranje. "Memphis is fit en kan starten. We zijn tien dagen geleden aan de voorbereiding begonnen en hij heeft stappen gemaakt. Hij is fitter geworden. Dat ziet er goed uit. Hij is een belangrijk onderdeel van eventueel succes op dit WK."

Depay is de topscorer aller tijden van Oranje. De spits kwam de afgelopen maanden nauwelijks in actie door een dijbeenblessure. Koeman vond hem afgelopen maandag onvoldoende fit voor een basisplaats in de laatste vriendschappelijke interlands tegen Oezbekistan en Algerije. Donyell Malen was zijn vervanger, maar miste in beide duels veel kansen.