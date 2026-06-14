Japan begint met Feyenoorders Ueda en Watanabe tegen Oranje 

ARLINGTON (ANP) - Ayase Ueda en Tsuyoshi Watanabe beginnen met Japan aan de eerste wedstrijd tegen het Nederlands elftal op het WK voetbal. De spits en verdediger van Feyenoord staan om 22.00 uur aan de aftrap in het Dallas Stadium.

Ueda werd afgelopen seizoen met 25 doelpunten topscorer van de Eredivisie. Tsuyoshi Watanabe was ook basisspeler bij de club uit Rotterdam.

Ko Itakura moet verrassend op de bank plaatsnemen. De verdediger van Ajax was de beoogde aanvoerder van Japan, na het uitvallen van de geblesseerde Wataru Endo. Bondscoach Hajime Moriyasu gaf Itakura zaterdag op een persconferentie nog veel complimenten. Ritsu Doan draagt de aanvoerdersband van Japan. Hij speelde in het verleden voor FC Groningen en PSV.

Duel

Takehiro Tomiyasu en Koki Ogawa zitten net als Itakura op de bank als het duel van start gaat. Zij speelden afgelopen seizoen voor Ajax en NEC.

Opstelling Japan: Suzuki; Taniguchi, Watanabe en Ito; Kubo, Doan, Maeda, Nakamura, Kamada en Sano; Ueda.