Japan schakelt met ruime zege Oranje-tegenstander Tunesië uit

MONTERREY (ANP) - Japan heeft zich bij het wereldkampioenschap voetbal weer naast het Nederlands elftal aan kop gemeld van groep F. Het elftal van bondscoach Hajime Moriyasu was in Monterrey met 4-0 te sterk voor Tunesië, dat daarmee is uitgeschakeld.

Nederland versloeg zaterdag Zweden met 5-1 en heeft net als Japan na twee speelronden 4 punten. Oranje en Japan hebben allebei een doelsaldo van +4. Zweden is de nummer 3 met 3 punten en hekkensluiter Tunesië is uitgeschakeld. De laatste speelronde is donderdag (plaatselijke tijd). Nederland neemt het dan op tegen Tunesië en Japan speelt tegen Zweden.

De eerste twee landen kwalificeren zich voor de tweede ronde op het WK, net als de acht van de twaalf beste nummers 3. Nederland kan alleen nog een plaats bij de eerste twee in de groep mislopen als Zweden van Japan wint en Nederland met groter verschil van Tunesië verliest.

Nederlaag

Japan kwam al in de vierde minuut op voorsprong. Daichi Kamada tikte de bal van dichtbij binnen. Nadat Japan eerst nog wat kansen had gemist, verdubbelde Feyenoorder Ayase Ueda met een tegendraads schot de voorsprong: 2-0.

Tunesië kon met de nieuwe bondscoach Hervé Renard Japan na rust iets meer partij bieden, maar kon niet voorkomen dat de nederlaag nog groter werd. Op aangeven van Ueda zorgde Junya Ito voor de derde treffer. Ueda zelf kopte op fraaie wijze de 4-0 binnen.

De winnaar van groep F speelt in de zestiende finales tegen de nummer 2 uit groep C en de nummer 2 uit groep F komt tegenover de winnaar van groep C te staan. Als Nederland eerste of tweede eindigt, treft het Brazilië, Marokko of Schotland.