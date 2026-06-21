Advocaat draagt WK-succes met Curaçao op aan bevolking eiland

KANSAS CITY (ANP) - Dick Advocaat keek in de nacht van zaterdag op zondag vol trots terug op het 0-0 gelijkspel van Curaçao tegen Ecuador. De bondscoach gunde vooral de mensen van het eiland een resultaat nadat het nationale elftal de eerste WK-wedstrijd met 7-1 van Duitsland had verloren.

"De mensen op Curaçao hebben ons vanaf het begin gesteund," zei Advocaat in Kansas City. "Na de nederlaag vierden de mensen op het eiland ook nog steeds feest. Vanavond was het een gekkenhuis. Ik wens de mensen voor wie het leven niet altijd makkelijk is dit succes echt toe."

Advocaat zei dat de warme ontvangst die de spelers na de nederlaag tegen Duitsland hadden gekregen hen had gemotiveerd om een resultaat tegen Ecuador te halen. De bondscoach was in de nacht van zaterdag op zondag kalmer dan tijdens het eerste duel in Houston. "Vandaag was ik niet zo emotioneel, omdat ik het gevoel had dat we goed speelden, en dan hoef je niet emotioneel te worden", zei de 78-jarige coach. "Het team gaf nu iets terug aan het publiek. Ik vond dat ook weer prachtig om mee te mogen maken."

Curaçao maakt nog steeds kans om door te gaan in groep E. The Blue Wave speelt de laatste groepswedstrijd donderdag in Philadelphia tegen Ivoorkust. "Blijf ons steunen, blijf ons helpen. Het geeft ons vleugels", stelde Advocaat, die had genoten van het bezoek van koning Willem-Alexander en koningin Máxima. Hij vierde samen met het koningspaar een bescheiden feestje in de kleedkamer.