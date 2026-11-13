TOKIO (ANP/AFP) - De Japanse bondscoach Hajime Moriyasu stapt volgende week op, meldt de Japanse voetbalbond vrijdag. Dat besluit volgt op het uitstel van de Azië Cup in Saudi-Arabië vanwege het conflict in het Midden-Oosten. Het toernooi zou aanvankelijk plaatsvinden in januari 2027, maar is verplaatst naar december, zo werd eerder deze maand bekend.

Moriyasu zou het team nog leiden tijdens de Azië Cup, waarna Go Oiwa hem in februari 2027 zou opvolgen. Oud-international Oiwa is momenteel bondscoach van Japan onder 21.

De vriendschappelijke wedstrijden tegen Brazilië (zaterdag) en Paraguay (dinsdag) zijn de laatste onder leiding van Moriyasu. Hij is sinds 2018 bondscoach van zijn land en daarmee de langstzittende bondscoach van Japan.

De 58-jarige Moriyasu bereikte afgelopen zomer met zijn ploeg de zestiende finales op het WK voetbal, waarin ze werden uitgeschakeld door Brazilië. Eerder had het land in de groepsfase gelijkgespeeld tegen het Nederlands elftal (2-2).