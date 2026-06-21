Japanse bondscoach prijst Ajacieden Itakura en Tomiyasu op WK

MONTERREY (ANP/RTR) - De Japanse bondscoach Hajime Moriyasu was na de 4-0-overwinning op Tunesië op het WK-voetbal lovend over Ajax-verdedigers Kō Itakura en Takehiro Tomiyasu, die deze zomer vertrekt uit Amsterdam. Beide spelers begonnen tegen het Nederlands elftal (2-2) op de bank, maar mochten starten in de driemansverdediging tegen Tunesië.

"Deze twee spelers hebben een centrale rol gespeeld in ons teambuilding-proces tot nu toe", zei Moriyasu. "We hebben ze altijd gezien als spelers die in staat zijn om op het ware niveau van het wereldkampioenschap te spelen."

Verdediger Tomiyasu kwam in een half seizoen negen keer uit voor Ajax en kreeg geen contractverlenging. Itakura speelde ondanks blessureleed 26 wedstrijden in zijn eerste seizoen in Amsterdam. Zijn contract loopt nog tot 2029.