Curaçao-doelman Room pakt record reddingen in 0-0 tegen Ecuador

KANSAS CITY (ANP) - Doelman Eloy Room heeft met vijftien reddingen bij de 0-0 van zijn land Curaçao tegen Ecuador een WK-record gevestigd. Nog nooit hield een doelman op het WK voetbal bij de mannen zoveel ballen tegen, terwijl hij de nul hield. Dat meldt statistiekbureau Opta na de wedstrijd in de nacht van zaterdag op zondag.

Twee kleine kanttekeningen bij het record. Deze statistiek wordt pas sinds het WK van 1966 bijgehouden. Dus van de wereldkampioenschappen tussen 1930 en 1962 is niet bekend of de prestatie mogelijk overtroffen is. Ook maakte één keeper ooit evenveel reddingen in een WK-wedstrijd. Maar de Amerikaan Tim Howard hield niet de nul tegen België in 2014. Met de Verenigde Staten verloor hij de achtste finale na verlenging van de Belgen (2-1).