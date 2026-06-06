EAST HARTFORD (ANP) - Kaapverdië heeft in de aanloop naar het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico een oefenduel met 3-0 gewonnen van Bermuda. Voor Kaapverdië was het de laatste oefenwedstrijd voordat het team aan het WK begint.

Kaapverdië doet met zes in Nederland geboren spelers mee aan het WK. Het elftal van bondscoach Pedro Leitão Brito begon tegen Bermuda met Deroy Duarte en Dailon Rocha Livramento in de basis. Willy Semedo maakte in de eerste helft de eerste treffer.

In de tweede helft zorgde de in Rotterdam geboren Garry Rodrigues als invaller voor de 2-0. Nuno Da Costa bepaalde in de extra tijd met het derde doelpunt de eindstand.

De Afrikaanse eilandengroep debuteert op het eindtoernooi in een groep met Spanje, Uruguay en Saudi-Arabië. De wedstrijd tegen Spanje is op 15 juni.