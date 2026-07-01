ATLANTA (ANP) - Aanvoerder Harry Kane is blij dat hij een heldenrol kon vervullen voor Engeland in het gewonnen WK-duel met de Democratische Republiek Congo. De Engelse topscorer aller tijden hielp zijn land met twee late doelpunten aan een 2-1-zege in de zestiende finales. "We hebben het gehad over spelers die heldenmomenten beleven en dat kan iedereen zijn. Vandaag was ik het", zei de spits na afloop.

Congo leek lang op weg naar een verrassing na een vroeg doelpunt van Brian Cipenga, maar Kane draaide de wedstrijd om met twee doelpunten in het laatste kwartier. "Het voelt geweldig, wat een knotsgekke wedstrijd", zei Kane bij de BBC. "Ze zijn een taaie tegenstander. We waren beter na de eerste pauze, maar hun doelman maakte een aantal ongelooflijke reddingen."