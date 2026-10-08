BOEDAPEST (ANP) - Keepster Femke Liefting is ziek geworden in aanloop naar het WK-kwalificatieduel met Hongarije van vrijdag. Regina van Eijk vervangt haar in de selectie van de voetbalsters. Volgens bondscoach Arjan Veurink is nog niet bekend of Liefting op tijd hersteld zal zijn voor de thuiswedstrijd tegen de Hongaren van dinsdag in Tilburg. Lize Kop is bij afwezigheid van Daphne van Domselaar de eerste keepster van Oranje, met Daniëlle de Jong als eerste alternatief.

Verder is de hele selectie fit en in staat om beide duels volledig te spelen, zei Veurink tijdens een onlinepersmoment vanuit Boedapest. De bondscoach sprak van een "luxepositie", nadat hij de afgelopen interlandperiodes regelmatig te maken had met blessures. Renee van Asten, Jackie Groenen, Vivianne Miedema en Romée Leuchter moesten deze interlandperiode wel aan zich voorbij laten gaan.

De aftrap is vrijdag om 20.00 uur in de Pancho Aréna. Veurink sprak van een "Eftelingachtig stadion" door de bijzondere bouwstijl. "Maar het veld en de faciliteiten zijn goed", aldus de bondscoach.