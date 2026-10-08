BERN (ANP/DPA) - Granit Xhaka, de aanvoerder van het Zwitserse nationale elftal, heeft een voorwaardelijke boete gekregen van 150.000 Zwitserse frank (ruim 160.000 euro) vanwege het gebruik van valse coronavaccinatiebewijzen. Er geldt een proeftijd van twee jaar.

Het is nog onduidelijk of de uitspraak sportieve gevolgen zal hebben. Xhaka gaf deze maand toe "uit angst en onzekerheid" over coronavaccins een vals vaccinatiebewijs te hebben aangeschaft en erkende dat het "fout" was.

De Zwitserse voetbalbond liet aan het Zwitserse persbureau Keystone-SDA weten dat ze op de hoogte zijn gebracht van de beslissing. "Op basis hiervan kunnen we nu de eerder aangekondigde gesprekken voeren over hoe we de toekomst samen vorm gaan geven", aldus de bond.

Vorige maand werd bekend dat ook de Zwitserse international Breel Embolo tijdens de coronapandemie een vals vaccinatiebewijs heeft gebruikt. De aanvaller werd tijdens de interlandperiode om die reden uit de Zwitserse selectie gezet. Recordinternational Xhaka stelde zich die periode niet beschikbaar voor de selectie.