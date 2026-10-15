SPLIT (ANP) - Davy Klaassen vindt dat Ajax na een 2-1-nederlaag bij Hajduk Split "niet in de paniekstand" hoeft te schieten. Dat zei de aanvoerder van Ajax in Split na afloop tegen Ziggo Sport. "Als je niet kunt domineren dan zijn sommige momenten bepalend. Daar ging het mis", zei Klaassen, die voor de gelijkmaker van Ajax tekende in de 53e minuut.

Klaassen baalde van de nederlaag. "Het is niet de eerste keer dat momenten in de box het beslissen", verzuchtte hij. "We moeten het nu niet heel erg maken. We moeten weer door."