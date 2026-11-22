ROTTERDAM (ANP) - AZ is in de Eredivisie naar de vierde plaats gestegen. De Alkmaarders boekten in de tweede helft een ruime overwinning bij Sparta Rotterdam: 1-5. Het was voor AZ in de competitie de eerste overwinning in een uitwedstrijd sinds 6 september tegen sc Heerenveen (2-3).

Ook dit keer leek een overwinning voor AZ in de beginfase nog ver weg. Middenvelder Isaac Babadi zette Sparta na een kwartier spelen op voorsprong door de bal onder de Belgische doelman Jari De Busser door te schieten: 1-0. Het antwoord van AZ liet niet lang op zich wachten. Na een goede combinatie over links schoot de Mexicaan Mateo Chávez via de binnenkant van de paal raak (1-1).

AZ nam na rust snel afstand. Calvin Stengs nam de bal in de 50e minuut met links aan en schoot met rechts raak: 1-2. Dave Kwakman zorgde er enkele minuten later met een laag afstandsschot voor dat de marge nog groter werd: 1-3. Ro-Zangelo Daal zag eerst nog een doelpunt worden afgekeurd, maar scoorde een kwartier voor tijd alsnog (1-4). Seiya Maikuma bepaalde in de slotfase de eindstand: 1-5.

Tien man

Sparta beëindigde het duel met tien man na rood (twee keer geel) voor aanvoerder Bruno Martins Indi.

AZ heeft na dertien speelronden 26 punten. Koploper PSV staat op 29 punten. AZ en PSV staan over een kleine twee weken in Alkmaar tegenover elkaar.

Sparta blijft op de veertiende plaats staan met 12 punten.