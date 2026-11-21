LONDEN (ANP) - Justin Kluivert heeft met een doelpunt bijgedragen aan een thuiszege van Bournemouth op Nottingham Forest (2-0). De international van het Nederlands elftal maakte het tweede doelpunt van de thuisploeg.

Bournemouth kwam in punten gelijk met het als vierde geklasseerde Liverpool, dat zondag tegen Manchester United speelt.

Emmanuel Emegha kon Chelsea met zijn eerste competitietreffer niet aan succes tegen Leeds United helpen. De Nederlandse spits opende de score voor de thuisploeg.

Vervolgens troffen Noah Okafor (2), Dominic Calvert-Lewin en Brenden Aaronson voor Leeds United (1-4). Jorrel Hato ontbrak bij Chelsea door een blessure.

Jan Paul van Hecke won met Tottenham Hotspur thuis van Ipswich Town (2-0). Micky van de Ven bleef op de bank bij de winnende ploeg. Zian Flemming had een basisplaats bij de bezoekers.

Milan van Ewijk won met Coventry City van Crystal Palace (3-2), waar Quinten Timber een basisplaats had. Het duel tussen Aston Villa en Sunderland leverde geen doelpunt op (0-0). Ian Maatsen verscheen aan de aftrap voor Aston Villa. Robin Roefs verdedigde weer het doel van Sunderland, waar de geblesseerde Brian Brobbey ontbrak.