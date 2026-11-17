BERLIJN (ANP) - Voetbalbond KNVB heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de Duitse bond DFB voor de komende twee jaar. Die is onder meer gericht op het tegengaan van geweld en de ontwikkeling van het vrouwenvoetbal. Namens de KNVB tekenden voorzitter Frank Paauw en secretaris-generaal Gijs de Jong de overeenkomst rond de verloren Nations League-wedstrijd van Oranje tegen Duitsland van maandag in Berlijn (5-0).

"Op het gebied van veiligheid willen de bonden de communicatie tussen hun experts intensiveren. Zo kunnen ontwikkelingen vroegtijdig worden gesignaleerd, krijgen beide partijen een scherper gezamenlijk beeld van de situatie en kunnen ze gezamenlijk maatregelen ontwikkelen om geweld tegen te gaan", meldt de KNVB. Andere onderwerpen waarop de samenwerking wordt gezocht, zijn de ontwikkeling van het amateurvoetbal en alternatieve voetbalvormen.

"Duitsland en Nederland delen op voetbalgebied veel meer dan alleen hun sportieve rivaliteit. Met deze overeenkomst creëren we een kader om nog meer van elkaar te leren, ervaringen te delen en het voetbal in onze landen op alle niveaus gezamenlijk verder te ontwikkelen", zegt DFB-voorzitter Bernd Neuendorf.

"Nederland en Duitsland hebben een lange gezamenlijke voetbalgeschiedenis en zijn nauw met elkaar verbonden. Met dit partnerschap bouwen we voort op die vriendschap en versterken we samen het voetbal voor de toekomst", voegt Paauw eraan toe.