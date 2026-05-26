KNVB werkt alleen toekomstplan voor Campus in Zeist verder uit

ZEIST (ANP) - De KNVB gaat alleen de toekomstplannen voor de KNVB Campus in Zeist verder uitwerken. De voetbalbond meldt dat het uitwerken van een uitbreiding in Zeist de voorkeur heeft gekregen boven een mogelijke nieuwe campuslocatie in Almere.

De bond geeft aan dat beide opties zorgvuldig zijn onderzocht. "Op basis van een nieuw te maken plan, juridische en ruimtelijke analyses en de huidige samenwerking met gemeente Zeist en provincie Utrecht is er tegelijkertijd voldoende perspectief om de focus volledig op Zeist te richten", meldt de bond, die haar waardering uitspreekt voor de goede samenwerking met de gemeente Almere.

Het hoofdkantoor van de KNVB staat sinds 1965 in Zeist. De huidige locatie is volgens de voetbalbond te klein om alle nationale en internationale ambities te realiseren. Daarom begon de KNVB de zoektocht naar een mogelijk nieuw onderkomen.

Belangrijke doorbraken

Volgens de voetbalbond zijn er in het overleg met de gemeente Zeist en provincie Utrecht belangrijke doorbraken geweest. Zo bleek het mogelijk om extra velden op eigen terrein te realiseren en meer te focussen op ontwikkeling binnen de bestaande functies.

"De keuze voor Zeist is het resultaat van een zorgvuldig en intensief proces, waarin beide scenario's serieus en grondig zijn onderzocht", zegt voorzitter Frank Paauw. "Door de stappen die we de afgelopen periode samen met gemeente Zeist en provincie Utrecht hebben gezet, zien wij voldoende perspectief en vertrouwen om nu focus aan te brengen en volledig verder te gaan met één spoor."

De KNVB meldt ook dat uit analyses is gebleken dat een volledig nieuwe campus in Almere op dit moment gepaard gaat met grote financiële, organisatorische en bestuurlijke risico's.