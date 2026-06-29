Koeman: Gakpo is klaar om tegen Marokko te spelen

GUADALUPE (ANP) - Cody Gakpo is klaar om met het Nederlands elftal tegen Marokko te spelen. "Ik heb niet het idee dat het verdrietige nieuws dat hij heeft ontvangen dusdanig mee gaat wegen in zijn prestaties", zei bondscoach Ronald Koeman op zijn laatste persconferentie voor de zestiende finales op het WK in het Monterrey Stadium.

Het zoontje van Gakpo is tijdens de zwangerschap van zijn vriendin overleden. Het stel maakte dat nieuws zaterdag bekend, maar de spelers en de technische staf van Oranje waren eerder op de hoogte. "We hebben alles gedaan wat in onze macht lag", zei Koeman. "Hij heeft de vrijheid gekregen om het hotel uit te gaan en bij zijn familie te zijn. Hij is daar erg goed en volwassen mee omgegaan."