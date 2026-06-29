Van Dijk verwacht dat stadion ook in Mexico oranje kleurt

GUADALUPE (ANP) - Virgil van Dijk gaat ervan uit dat ook in Mexico het stadion donderdag grotendeels is gevuld met supporters van het Nederlands elftal, aangevuld met lokale bevolking die het elftal van bondscoach Ronald Koeman steunt en oranje kleding aandoet. De aanvoerder zei op een persconferentie in het Monterrey Stadium in Guadalupe, waar Marokko in de nacht van maandag op dinsdag de tegenstander is in de zestiende finales van het WK, ervan uit te gaan dat de strafschop die Oranje op het WK van 2014 tegen Mexico kreeg geen rol meer speelt.

"De verhalen die wij horen zijn anders", zei Van Dijk op een vraag van een journalist, die aangaf dat de Mexicaanse fans zich tegen Nederland zullen keren. "Ik denk dat je morgen heel veel de kleur oranje zult zien. Dat gevoel heb ik tenminste. Het welkom dat we in het hotel kregen, was al fantastisch. Er is ook weer een grote fanwalk van Oranjesupporters. Misschien heb ik het mis, maar we zullen zien."