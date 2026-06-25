Koeman houdt Van de Ven en Summerville tegen Tunesië op de bank

KANSAS CITY (ANP) - Micky van de Ven en Crysencio Summerville doen vanaf 01.00 uur Nederlandse tijd niet mee in de laatste groepswedstrijd van Nederland op het WK tegen Tunesië. De linkervleugelverdediger en rechtsbuiten kregen in het openingsduel met Japan (2-2) een gele kaart en zouden bij een volgende kaart geschorst zijn voor het duel in de zestiende finales tegen Marokko of Brazilië.

Nathan Aké neemt de plaats van Van de Ven in en Donyell Malen start opnieuw als rechtsbuiten. Memphis Depay is de derde speler bij Oranje die geschorst is bij een volgende kaart, maar de spits van Corinthians is reserve.

Bondscoach Ronald Koeman houdt verder vast aan het elftal dat zaterdag met 5-1 van Zweden won. Brian Brobbey is de spits en Cody Gakpo is naast Malen de andere buitenspeler. Frenkie de Jong, Ryan Gravenberch en Tijjani Reijnders vormen de middenlinie. Doelman Bart Verbruggen heeft de verdedigers Denzel Dumfries, Jan Paul van Hecke, aanvoerder Virgil van Dijk en Aké voor zich staan.

Nederland begint de laatste groepswedstrijd als koploper met 4 punten. Japan, dat Zweden treft, heeft ook 4 punten en eveneens een positief doelsaldo van vier treffers. Oranje maakte wel een doelpunt meer. Het WK-duel tussen Nederland en Japan leverde geen winnaar op (2-2). Zweden heeft 3 punten.

Bij een gelijke stand in de poule geeft eerst het onderlinge resultaat de doorslag en indien nodig daarna het doelsaldo. Als er dan nog geen beslissing is gevallen, kijkt de FIFA naar het aantal gemaakte doelpunten. Daarna geven het aantal rode en gele kaarten en de positie op de wereldranglijst de doorslag. Nederland staat zevende op de wereldranglijst, Japan zestiende.

Opstelling Nederland: Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk en Aké; Gravenberch, Reijnders en De Jong; Malen, Brobbey en Gakpo.