Curaçao na verlies tegen Ivoorkust uitgeschakeld op WK voetbal

PHILADELPHIA (ANP) - Curaçao is na een nederlaag in Philadelphia tegen Ivoorkust uitgeschakeld op het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Het elftal van bondscoach Dick Advocaat (78) ging voor 68.324 toeschouwers met 2-0 ten onder en eindigde met 1 punt uit drie wedstrijden als laatste in groep E. Duitsland en Ivoorkust gaan als nummers 1 en 2 naar de laatste 32. Ecuador gaat als een van de beste nummers 3 door.

Curaçao, dat de eerste wedstrijd met 7-1 verloor van Duitsland en het tweede duel met 0-0 gelijkspeelde tegen Ecuador, moest van Ivoorkust winnen om door te kunnen gaan naar de zestiende finales. Dat zat er niet in voor 'The Blue Wave'.

Ivoorkust kwam na zeven minuten aan de leiding door een intikker van Nicolas Pépé uit een voorzet van Yan Diomande. Pépé maakte in de 64e minuut ook de 2-0, dit keer op aangeven van Ibrahim Sangaré. Het was hoogstwaarschijnlijk de laatste wedstrijd van Advocaat als hoofdtrainer. Hij was de oudste bondscoach op het WK.