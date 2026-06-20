Koeman: impact van mijn wissels tegen Japan was niet goed

HOUSTON (ANP) - Ronald Koeman heeft alsnog toegegeven dat zijn wissels in het eerste WK-duel van het Nederlandse elftal met Japan niet goed zijn uitgepakt. "De impact van de wissels was niet goed", zei de bondscoach van Oranje op zijn laatste persconferentie voor de tweede wedstrijd op de mondiale eindronde in de Verenigde Staten, Canada en Mexico van zaterdag tegen Zweden in Houston.

Koeman koos na de 2-1 van Crysencio Summerville voor een aantal verdedigend ingestelde spelers. Hij bracht Memphis Depay, Teun Koopmeiners en Quinten Timber voor Donyell Malen, Summerville en Tijjani Reijnders. Even later moest ook middenvelder Ryan Gravenberch plaatsmaken voor verdediger Nathan Aké. Na die wissels verloor Oranje het initiatief en maakte Japan in de slotfase gelijk.

Koeman hoopte met zijn wissels de controle over de wedstrijd te houden, zo vertelde hij vlak na het duel met Japan. Hij zei ook geen spijt te hebben van zijn keuzes. Maar in zijn afsluitende persconferentie voor het duel met Zweden was hij eerlijk. "Mijn wissels pakten niet goed uit", erkende hij. "Die verantwoordelijkheid ligt bij mij. Dan moet je als een grote jongen de kritiek incasseren. Dat is ook geen probleem. Je doet het met een reden. De ene keer gaat dat beter dan de andere keer."

Golfbaan

De internationals zeiden na afloop de keuzes van Koeman te begrijpen en ze vielen de bondscoach niet af. Op de vraag of de spelers meer verantwoordelijkheid moeten nemen, zei Koeman: "Dat kan meer, maar dat is ook een beetje de generatie. Ze mogen soms naar elkaar en naar de trainer wat meer zeggen. Ik heb geprobeerd uit te leggen wat de ideeën waren achter de wissels, maar het had niet de impact waar ik op hoopte om de wedstrijd te winnen."

De selectie van Oranje kreeg dinsdag vrij. Koeman bracht de dag door op de golfbaan, met onder anderen Nigel de Jong, directeur topvoetbal van de KNVB. "Ik spreek Nigel elke dag, maar ik vraag hem niet naar de wissels. Ik had zelf ook wel door dat we met die wissels niet behaald hadden wat we wilden. En dan is het mijn verantwoordelijkheid."