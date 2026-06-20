Marokko wint tweede WK-duel van Schotland dankzij treffer Saibari

FOXBOROUGH (ANP) - Marokko heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag het tweede groepsduel met Schotland met 1-0 gewonnen. Ismael Saibari, die de afgelopen seizoenen bij PSV speelde, maakte in Boston het enige doelpunt van de wedstrijd. Marokko gaat na twee wedstrijden met 4 punten aan de leiding in groep C. Brazilië en Haïti spelen later op de dag in Miami Gardens tegen elkaar.

Saibari, die volgend seizoen bij het Duitse Bayern München speelt, was opnieuw belangrijk voor Marokko. Nadat hij al eerder trefzeker was geweest in de eerste wedstrijd tegen Brazilië, sloeg de aanvaller na twee minuten tegen de Schotten weer toe. Saibari werd door een prachtige pass van Brahim Díaz in stelling gebracht. Hij nam de bal aan in het strafschopgebied en schoot die hard langs de Schotse doelman Angus Gunn in het doel.

Saibari was vijf minuten na rust weer gevaarlijk, maar toen belandde zijn inzet op de lat. De Schotten gingen op zoek naar de gelijkmaker, maar die viel niet meer. PSV'er Anass Salah-Eddine bleef bij Marokko net als oud-Feyenoorder Sofyan Amrabat de hele wedstrijd op de bank.

De nummer 1 van groep C speelt in de zestiende finales in Houston tegen de nummer 2 van groep F waarin Oranje speelt. En de nummer 2 van groep C ontmoet in het Mexicaanse Monterrey de groepswinnaar uit de poule van het Nederlands elftal.