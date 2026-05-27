Koeman mag geblesseerde tot 24 uur voor openingsduel vervangen

ZEIST (ANP) - Bondscoach Ronald Koeman van het Nederlands elftal mag tot een dag voor de eerste WK-groepswedstrijd tegen Japan een vervanger oproepen als iemand ernstig geblesseerd of ziek is. Dat is tot 13 juni 22.00 uur Nederlandse tijd.

"Een speler uit de definitieve selectie kan in het geval van een ernstige blessure of ziekte tot 24 uur vóór de eerste groepswedstrijd nog vervangen worden", meldt de KNVB. "Zijn vervanger dient wel deel uit te maken van de voorlopige WK-lijst. De medische commissie van de FIFA moet dit formeel goedkeuren. Een keeper die dermate geblesseerd raakt of ziek wordt dat verdere deelname aan het toernooi is uitgesloten, kan voor elk duel vervangen worden. Ook hier is het fiat van de FIFA vereist."

Op de lijst van de voorlopige WK-selectie van het Nederlands elftal staan veertig namen, zei Koeman vorige week.