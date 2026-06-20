Koeman over openingstreffer Brobbey: in eerste goal zat alles

HOUSTON (ANP) - Bondscoach Ronald Koeman was na het gewonnen WK-duel met Zweden (5-1) lovend over de openingstreffer van Brian Brobbey. "In de eerste goal zat alles wat je wil", aldus Koeman.

"We weten dat Brian dat heel goed kan, hij kwam geweldig voor de goal", zei de bondscoach over de 24-jarige spits die tegen Zweden ten koste van Crysencio Summerville een basisplaats kreeg. "Het was een geweldige bal van Cody. Het is een geweldige start van de wedstrijd. Dat geeft vertrouwen."

"Als je een toernooi begint, wil je goed beginnen met een overwinning. Er zat iets meer druk op om deze te winnen", stelde een opgeluchte Koeman, verwijzend naar het gelijkspel in de openingswedstrijd tegen Japan (2-2). "Anders gooi je alles op de laatste wedstrijd en dat wil je niet. Het was een prima overwinning, maar er zijn genoeg dingen gebeurd waarvan je zegt: dat moet beter. Anders speel je een complete wedstrijd. Deze was dat bijna. Ondanks de 5-1 overwinning zie je ook dat het op bepaalde momenten, als zij anders gaan spelen, ons te veel tijd kost om dat te herkennen. Daarom kwamen we aan het einde van de eerste helft in de problemen."