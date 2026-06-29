Koeman verwacht dat Oranje tegen Marokko minder kansen weggeeft

GUADALUPE (ANP) - Ronald Koeman heeft er alle vertrouwen in dat het Nederlands elftal tegen Marokko minder kansen weggeeft dan in de groepsfase. "We hebben in onze eerste drie duels veel dingen goed gedaan", zei hij op zijn laatste persconferentie voor de zestiende finales in het Monterrey Stadium. "Maar we moeten soms sneller teruglopen en na balverlies compacter staan. We hebben daar weer uitgebreid op getraind. Ik verwacht dat we dat beter doen."

Nederland maakte tien doelpunten in de poule, maar incasseerde ook vier treffers. Met zo'n defensie kom je normaal gesproken niet ver in een toernooi. "Dat kan je de kop kosten", weet Koeman.

Koeman had Marokko liever later in het toernooi getroffen. "Beide teams verdienen het volgens mij om ver te komen op dit WK", zei de bondscoach, wiens contract afloopt. "Ze spelen aanvallend en hebben spelers met grote individuele kwaliteiten. Aanvallende ploegen geven ook ruimte weg. En wij kunnen heel goed omschakelen naar de aanval. Daar zijn we met onze snelle aanvallers heel goed in."