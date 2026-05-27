Koeman ziet Weghorst na slecht seizoen nog altijd als meerwaarde

ZEIST (ANP) - Ronald Koeman heeft niet overwogen om Wout Weghorst buiten zijn selectie te laten. De spits heeft een teleurstellend seizoen bij Ajax achter de rug, maar de bondscoach ziet in hem nog altijd een meerwaarde als Oranje op het WK een achterstand moet wegwerken.

"Hij heeft zijn rol bij ons en ik denk dat hij in die rol nog heel goed bruikbaar is. Daarin zie ik niet iemand anders die dat kan, die je in bepaalde situaties in wedstrijden kunt brengen", aldus Koeman. Hij heeft niet overwogen Zian Flemming op te roepen, die in de Premier League tien keer scoorde voor Burnley.

"In de manier waarop wij eventueel een wedstrijd willen eindigen als we va-banque moeten spelen, in standaardsituaties en verdedigend, zijn er zoveel momenten dat Weghorst een toegevoegde waarde kan zijn die jullie misschien niet zien. Maar ik zie dat wel", vervolgde Koeman. "Dat is een verschil van mening. Daarin is Flemming voor mij geen toegevoegde waarde bij de spitsen die wij al hebben. Die zijn anders dan Weghorst."