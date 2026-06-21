Koning en koningin vieren feest met spelers Curaçao in kleedkamer

KANSAS CITY (ANP) - Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben met de spelers van Curaçao feestgevierd in de kleedkamer van de ploeg. Ze vierden samen het 0-0 gelijkspel tegen Ecuador. Het koningspaar danste met de selectie op muziek.

Het koningspaar bezocht de wedstrijd samen met prinses Ariane en minister Mirjam Sterk (Sport).

Tahith Chong glom na afloop van geluk in de mixed zone van het Kansas City Stadium. "Het was heel mooi om dit met de koning te kunnen vieren. We blijven verbazen. We gaan nu proberen de volgende ronde te bereiken", zei Chong.