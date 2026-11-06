ALMELO (ANP) - Heracles Almelo heeft vrijdag met 5-1 gewonnen van Roda JC en is daarmee uitgelopen op de ranglijst in de eerste divisie. De koploper heeft 35 punten na veertien wedstrijden. Nummer 2 VVV-Venlo speelde met 1-1 gelijk tegen Jong PSV en heeft 29 punten. Tristan van Gilst had met drie doelpunten een groot aandeel in de overwinning van Heracles. Ook topscorer van de eerste divisie Jean-Paul N'Djoli was met twee doelpunten belangrijk.

Van Gilst kon in de zevende minuut voor open doel inschieten na een grote fout van Roda-doelman Justin Treichel. Twee minuten later maakte Roda-aanvoerder Anthony van den Hurk gelijk uit een strafschop. Spits N'Djoli stond twee keer op de juiste plek en zorgde dat Heracles met een 3-1-voorsprong de rust in ging. In de tweede helft liet Van Gilst de score verder oplopen met twee rake doelpogingen vanaf de rand van het strafschopgebied.