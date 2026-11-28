EINDHOVEN (ANP) - PSV heeft zich herpakt na de zware nederlaag in de Champions League bij Real Madrid (5-1) afgelopen dinsdag. De koploper van de Eredivisie was voor eigen publiek met 4-0 te sterk voor middenmoter Go Ahead Eagles.

Filip Kostić en Ruben van Bommel zetten PSV voor rust op 2-0. Van Bommel maakte in de slotfase zijn tweede doelpunt, waarna Kiliann Sildillia in de laatste minuut de 4-0 binnenkopte. Met de zege komt PSV op 32 punten. Naaste belager Ajax heeft vier punten minder. De Amsterdammers spelen zondag in De Kuip tegen Feyenoord.

PSV-trainer Peter Bosz voerde ten opzichte van de nederlaag in Madrid drie wijzigingen in zijn basisopstelling door. Ricardo Pepi en Yarek Gasiorowski kregen de voorkeur boven Guus Til en Armando Obispo. Esmir Bajraktarević verving de dinsdag uitgevallen Ivan Perišić.

Richting veranderend

Waar PSV in Madrid nog uitstekend startte, begon de ploeg tegen Go Ahead stroef. De bezoekers doken in het eerste kwart van het duel een aantal keren gevaarlijk op voor PSV-keeper Matěj Kovář, terwijl PSV weinig liet zien. De Eindhovenaren kwamen daarna beter voor de dag en Pepi en Bajraktarević kregen kansen op de openingstreffer.

PSV maakte vervolgens twee doelpunten binnen zes minuten. Kostić kreeg de bal met een gelukje voor de voeten en haalde doeltreffend uit. Van Bommel verdubbelde de voorsprong met een van richting veranderd schot.

Verprutst

Gelegenheidsaanvoerder Sven Mijnans dwong na rust een goede redding af bij Go Ahead-keeper Jasper Cillessen, voordat ook zijn collega Kovář zich kon tonen. De PSV-doelman redde op inzetten van Erik Flataker, Mathis Suray en Victor Edvardsen.

Go Ahead kreeg ook in het vervolg genoeg kansen om te scoren, maar Kovář had overal een antwoord op. Nadat Pepi en Til goede kansen hadden verprutst, voerden Van Bommel en invaller Sildillia de score op tot 4-0.