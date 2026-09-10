EINDHOVEN (ANP) - Filip Kostić neemt in de Champions League-wedstrijd van PSV tegen Sjachtar Donetsk de plaats in van de geschorste Mauro Júnior. De 33-jarige Serviër speelt vanaf 18.45 uur in het Philips Stadion als linkervleugelverdediger.

Trainer Peter Bosz heeft zijn elftal, in vergelijking met het met 3-1 gewonnen uitduel van zaterdag tegen Ajax, op nog één positie aangepast. Middenvelder Noah Fernandez is zijn basisplaats kwijtgeraakt aan Paul Wanner. Bosz wisselde Fernandez tegen Ajax na een tegenvallend optreden al in de rust. Wanner verving hem in de Johan Cruijff ArenA.

PSV hoopt beter aan het hoofdtoernooi van de Champions League te beginnen dan vorig seizoen. Toen was de Belgische club Union in Eindhoven met 3-1 te sterk.

Opstelling PSV: Kovar; Dest, Geertruida, Obispo en Kostić; Til, Sano en Wanner; Perišić, Pepi en Van Bommel.