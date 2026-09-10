Koningin Máxima heeft donderdag een symposium over passende zorg bijgewoond in Nieuwegein. Het programma Less is More gaat over het verminderen van zorg die niet of nauwelijks nodig is.

Tijdens het bezoek sprak de koningin met zorgprofessionals over hoe de zorg beter en efficiënter kan worden georganiseerd. Ook bezocht ze een workshop over hoe veranderingen in de zorg in de praktijk kunnen worden uitgevoerd. Het doel hiervan is om goede zorg te blijven bieden en tegelijkertijd onnodige behandelingen en onderzoeken te verminderen.

Het Less is More-traject is onderdeel van het programma Zorgevaluatie & Gepast Gebruik, waarin zorgverleners, patiënten, zorgverzekeraars en de overheid samenwerken. De koningin legde eerder bezoeken af waarin dit programma centraal stond.