ISTANBUL (ANP) - Dirk Kuijt heeft woensdag in Istanbul zijn laatste wedstrijd als coach van Fenerbahçe met 3-2 gewonnen van Liverpool FC. De 46-jarige oud-voetballer was interim-coach nadat İsmail Kartal vertrok als hoofdtrainer. Fener heeft inmiddels Emre Belözoğlu aangesteld als nieuwe hoofdtrainer.

Kuijt kwam als speler uit voor Fenerbahçe en voor Liverpool. De oud-international uit Katwijk debuteerde zaterdag als interim-trainer met een 2-1-nederlaag in de Turkse competitie tegen Göztepe. Tegen Liverpool haalde Kuijt drie punten in de competitiefase van de Champions League. Hij kreeg halverwege de eerste helft een gele kaart voor aanmerkingen op de leiding.

Liverpool kwam in de 25e minuut op voorsprong door een raak schot van Treymaurice Nyoni. Vier minuten later maakte Mason Greenwood met een van richting veranderde vrije trap gelijk.

Tweede helft

In de tweede helft scoorde Alexander Isak voor Liverpool en maakte Archie Brown de gelijkmaker voor de club uit het Aziatische deel van Istanboel. Vedat Muriqi kopte in de 79e minuut het winnende doelpunt binnen. Bij Liverpool speelde Virgil van Dijk in de basis en Cody Gakpo als invaller.

Real Madrid heeft in Athene de uitwedstrijd in de Champions League met 3-2 van AEK gewonnen. De club uit de Spaanse hoofdstad kwam twee keer op achterstand. Federico Valverde maakte in blessuretijd het winnende doelpunt. Verdediger Denzel Dumfries speelde de hele wedstrijd voor Real Madrid.