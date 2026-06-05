BARCELONA (ANP/RTR) - Lamine Yamal is verkozen tot beste speler van de Spaanse competitie afgelopen seizoen. Het 18-jarige toptalent van FC Barcelona miste veel duels door een liesblessure, maar was in 28 competitiewedstrijden alsnog goed voor zestien treffers. Daarmee was hij de clubtopscorer van de Catalanen op weg naar prolongatie van de landstitel.

Lamine Yamal miste onder meer de laatste zes wedstrijden van Barcelona. Hij is naar verwachting wel op tijd fit voor de eerste WK-wedstrijd van Spanje, op 15 juni tegen Kaapverdië.

De Braziliaan Raphinha, ploeggenoot van Lamine Yamal bij Barcelona, won de prijs voor beste speler in 2025.