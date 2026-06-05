Belgisch koningsgezin compleet bij Japans staatsbanket

Alle kinderen van koning Filip en koningin Mathilde hebben een rol tijdens het aankomende staatsbezoek van het Japanse keizerspaar. Voor het eerst eten prinses Elisabeth, prins Gabriël, prins Emmanuel en prinses Eleonore allemaal mee tijdens het staatsbanket in het Kasteel van Laken, heeft het Belgische hof vrijdag bekendgemaakt.

Van de vier kinderen weet alleen Gabriël tot dusver hoe een staatsbanket eraan toegaat. Hij vergezelde zijn ouders in oktober 2024 tijdens het diner, toen Filip en Mathilde op staatsbezoek waren in Frankrijk.

Eerder werd al bekend dat prinses Elisabeth een actieve rol zou krijgen tijdens het bezoek van keizer Naruhito en keizerin Masako, dat later deze maand plaatsheeft. Vrijdag is duidelijk geworden dat de troonopvolgster het keizerspaar officieel welkom mag heten op de militaire luchthaven van Melsbroek.