Lazio bestraft na beëindigen contract Göthberg om zwangerschap

LAUSANNE (ANP/DPA) - De vrouwentak van de Italiaanse club Lazio moet de Zweedse voetbalster Maja Göthberg een schadevergoeding van ongeveer 69.000 euro betalen om het onrechtmatig beëindigen van haar contract. Lazio besloot haar dienstverband niet te verlengen nadat de verdedigster de club had verteld dat ze zwanger was. Het hof van sportarbitrage CAS bepaalde dat Lazio dat niet had mogen doen.

Volgens spelersvakbond FIFPro heeft het CAS een baanbrekende uitspraak gedaan. In 2022 bepaalde de FIFA al dat speelsters moeten worden doorbetaald bij zwangerschapsverlof, maar nu is voor het eerst duidelijk geworden dat clubs niet zomaar een arbeidsrelatie kunnen beëindigen als bekend is dat de speelster zwanger is.

Het CAS nam het Lazio ook kwalijk dat de club de zwangerschap zonder toestemming van Göthberg naar buiten had gebracht. Dat was gevoelige medische informatie en die diende vertrouwelijk te zijn.

Nieuw contract

Göthberg onderhandelde in de zomer van 2024 over een nieuw contract. Er was mondelinge overeenstemming toen de Zweedse middenvelder ontdekte dat ze zwanger was. Toen ze de club daarvan op de hoogte stelde, werd het contract niet afgerond.

Göthberg stapte naar het CAS omdat ze zeker wist dat haar zwangerschap de reden was om de arbeidsrelatie te verbreken. Lazio hield vol dat er helemaal geen contract was. Het CAS oordeelde dat er wel degelijk een overeenkomst was, ook al was er nog geen handtekening gezet. Appjes over en weer tussen club en speelster bewezen dat.

"De uitspraak geeft een signaal af dat zwangerschap nooit als een probleem of reden mag worden beschouwd om een ​​speelster arbeidsmogelijkheden te ontzeggen", liet Göthberg woensdag weten in een verklaring van FIFPro.