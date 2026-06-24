Sparta neemt verdediger Kuipers over van FC Twente

ROTTERDAM (ANP) - Sparta Rotterdam neemt verdediger Bas Kuipers over van FC Twente. Beide clubs hebben een akkoord bereikt over de transfer van de 31-jarige linksback, die op Het Kasteel een contract tekent tot medio 2028, met een optie voor nog een jaar.

Kuipers doorliep de jeugdopleiding van Ajax, maar debuteerde in de Eredivisie voor Excelsior. Hij speelde daarna voor ADO Den Haag, FC Viitorul Constanța uit Roemenië, NEC en Go Ahead Eagles. Sinds 2024 stond de verdediger onder contract bij FC Twente, dat hem het afgelopen halfjaar verhuurde aan FC Arouca uit Portugal.

"Bas is een speler die met 206 Eredivisiewedstrijden heel veel ervaring en kwaliteiten met zich meebrengt en tegelijkertijd een persoonlijkheid heeft die heel goed bij de club Sparta past", is technisch directeur Gerard Nijkamp blij met de eerste aanwinst voor het nieuwe seizoen. "Door deze eigenschappen hadden wij Bas al enige tijd in het vizier."