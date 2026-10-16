Leiders Kroatië veroordelen nazistische leuzen bij wedstrijd Ajax

ZAGREB (ANP/AFP) - De Kroatische president en premier hebben de nazistische en antisemitische leuzen veroordeeld die donderdagavond door supporters van Hajduk Split werden geuit rond de wedstrijd tegen Ajax. Leden van de harde kern zongen onder meer "sta op, Adolf Hitler" en "Auschwitz, Auschwitz".

President Zoran Milanović noemde de spreekkoren "onacceptabel en beschamend". Volgens hem is er geen plaats in Kroatië voor de verheerlijking van het nazisme en de Ustaša, het fascistische regime dat tijdens de Tweede Wereldoorlog collaboreerde met de nazi's.

Premier Andrej Plenković zegt "diep geschokt te zijn door het ernstige antisemitisme" rond de wedstrijd. Er werd in de spreekkoren bijvoorbeeld gezongen over het "verpletteren van Joden". Vooraf droegen de supporters een doodskist naar het stadion met daarop de naam van Ajax.

De clubleiding van Hajduk Split heeft haar excuses aangeboden aan Ajax en de UEFA en zegt niet in verband gebracht te willen worden met dit soort uitingen.